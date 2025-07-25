حماس ترحّب بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين وتدعو الدول الأوروبية للاقتداء بها

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أعلن فيها اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وفي بيان صحفي، عدّت الحركة هذا الموقف "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، يمثل إنصافًا للشعب الفلسطيني المظلوم، ودعمًا لحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس.

وأكدت حماس أن "هذا الموقف الفرنسي يشكل تطورًا سياسيًا مهمًا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية، وفشل الاحتلال في تزييف الحقائق أو منع إرادة الشعوب الحرة".

ودعت الحركة في بيانها جميع دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى الاقتداء بالموقف الفرنسي واتخاذ خطوات مماثلة، تشمل الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير.

كما شددت حماس على أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب أن يقتصر على الطابع الرمزي، بل ينبغي أن يُترجم إلى ضغط سياسي وأخلاقي على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من خلال حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، والاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد صرّح، خلال مقابلة صحفية، بعزم بلاده طرح ملف الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الفشل المستمر في التوصل إلى حل سياسي عادل للصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد الغضب الدولي تجاه ممارسات الاحتلال في غزة.