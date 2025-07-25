"أوكسفام": الأمراض بغزة قد تتحول إلى كارثة قاتلة

قالت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، إن نسبة الأمراض المنقولة عبر المياه في قطاع غزة تشهد ارتفاعًا خطيرًا قد يتحول إلى "كارثة قاتلة".

وذكرت المنظمة في بيان، أن منع "إسرائيل" المتعمد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة الأوبئة بين 101 -302% في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضافت أن إحصاءات الأوبئة المنقولة عبر المياه مثل "اليرقان الحاد والإسهال المائي والدموي" زادت بمعدل 101% و150% و302% على الترتيب.

وأكدت أن هذه الأمراض يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة بسبب الجوع وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وانعدام المأوى والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" فرضت حصارًا شاملًا على غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي، وأن منظمات الإغاثة الدولية في غزة لم يتبقَّ لديها أي مساعدات إنسانية في مخازنها.

وبينت أن هذه الأرقام، على خطورتها، لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة.

وتابعت أن معظم فلسطينيي القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، والمحاصرين نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، لا يملكون إمكانية الوصول إلى القليل من المرافق الصحية التي ما تزال تعمل.

وحذرت المنظمة من أن هذا التفشي في الأمراض قد يتحول سريعًا إلى كارثة قاتلة، خاصة أن أهالي غزة محرومون منذ أكثر من 21 شهرًا من الغذاء الكافي والماء النظيف والمأوى والرعاية الصحية الأساسية.

وأطلقت وزارة الصحة بغزة نداءً إنسانيًا عاجلًا دعت فيه المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف العدوان، وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.