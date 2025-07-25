الجهاد الإسلامي: ورقة حماس والمقاومة تحظى بترحيب الوسطاء وتصريحات ويتكوف تعكس نوايا الاحتلال لاستمرار العدوان

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الورقة التي قدمتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى الوسيطين المصري والقطري، لاقت ترحيباً من الطرفين، واعتُبرت مدخلاً جاداً للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على قطاع غزة وينهي معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعربت الحركة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، عن رفضها لتصريحات المبعوث الإسرائيلي "ويتكوف"، ووصفتها بأنها تمثل انعكاساً واضحاً لمواقف حكومة الاحتلال "النازية"، وتكشف عن نوايا مبيتة لاستمرار العدوان، ومحاولة للالتفاف على جهود الوساطة القائمة.

وشددت الحركة على حرصها الكامل على إنجاح مساعي الوسطاء، واستعدادها لمواصلة التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي تخجل منها الإنسانية جمعاء.