الصحة العالمية: 20% من الحوامل في غزة يعانين المجاعة

قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي، إن نحو 20% من السيدات الحوامل في قطاع غزة يعانين من المجاعة، وسط أزمة غذائية حادة تهدد حياة ملايين السكان، مؤكدةً أن الوضع في غزة كارثي مع تفاقم نقص الغذاء والمساعدات الطبية.

وأضافت "الصحة العالمية" في بيانٍ صحفي تابعته "الرسالة نت"، أن لا يوجد مستشفى يعمل بكامل طاقته في القطاع، مع تزايد المخاطر التي تواجه الطواقم الطبية بسبب الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن جميع مساعدات المنظمة تذهب مباشرة إلى مراكز الرعاية الصحية.

وقالت إن أربعة من موظفي الصحة في غزة تم اختطافهم، وتم تحرير ثلاثة منهم بينما لا يزال واحد قيد الاحتجاز.

وشددت على ضرورة تزويد المستشفيات بالوقود اللازم لاستمرار عملها، داعية إلى إنهاء الحرب وفتح المعابر فورًا لإنقاذ نحو 2.1 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.

وأكدت أن الأطفال يعانون بشدة من الأزمة الحالية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم.

وواجه سكان قطاع غزة موجة جوع فعلية منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء للقطاع؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرًا.

ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية بالسوق السوداء بشكلٍ لا يمكن الفلسطينيين المجوعين الحصول عليه.

ووثق صحفيون ونشطاء مشاهد مؤلمة، تظهر أطفالا ونساء وشيوخا يعانون من الجوع والهزال وبعضهم يسقطون أرضًا في الشوارع، وسط مشاهد الخراب، في وقت تتصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بتدخل عاجل لفتح المعابر والسماح بإدخال الغذاء.