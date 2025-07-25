اعتقال مفتي القدس والديار الفلسطينية من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، ظهر اليوم الجمعة الشيخ ،محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية من المسجد الأقصى.

وافادت مديرية الأوقاف في القدس أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية ،من داخل باحات المسجد الاقصى المبارك، واقتادته صوب باب المغاربة.

وجاء اعتقال الشيخ حسين بعد إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة، والدعاء لأهالي القطاع في ختام الخطبة.

وشارك نحو 40 ألف مصلٍّ في صلاة الجمعة داخل المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة.