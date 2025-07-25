"حماس" تهنئ لبنان بتحرّر جورج عبد الله وتحيي صموده دعماً لفلسطين

هنأ القيادي في حركة حماس علي بركة الشعب اللبناني بمناسبة الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي وصل اليوم إلى بيروت بعد أن أمضى 41 عاماً في السجون الفرنسية بسبب مواقفه الداعمة للمقاومة الفلسطينية.

وأكّد بركة أنّ جورج عبد الله شكّل بصموده الثابت طوال أربعة عقود داخل السجن، نموذجًا نضاليًا حيًا في الوفاء لفلسطين، وتجسيدًا لوحدة النضال التحرّري بين أحرار الأمة وأحرار العالم، مشيرًا إلى أنّ مواقفه تعبّر بصدق عن مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب الحرّة.

وأضاف بركة أنّ الإفراج عن عبد الله يمثّل إنجازًا تاريخيًا، ويعيد تسليط الضوء على تواطؤ الأنظمة الغربية مع الاحتلال، وانحيازها الفاضح ضد كل من يقاوم الظلم والهيمنة، مؤكداً أن هذه القضية ستبقى حيّة وشاهدة على نفاق تلك الأنظمة.