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منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفي آدم أبو هربيد

الرسالة نت - غزة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحفي أدم أبو هربيد الذي استشهد وعدد من أفراد أسرته، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة سوق اليرموك بمدينة غزة.

وأشار المنتدى في بيان له وصل "الرسالة نت"، إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 232 صحفيًا.

وجدد المنتدى العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا لفلسطين بدمائهم، مؤكدًا استمرار المسيرة على خطاهم.

واستنكر المنتدى الصمت والعجز الدوليين عن حماية الصحفيين الفلسطينيين، وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305211

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