الحكومي بغزة: 122 شهيداً بسبب المجاعة في قطاع غزة بينهم 83 طفلاً

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 122 شهيداً، من بينهم 83 طفلاً، في جريمة تجويع يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان محاصر ومُجوّع في قطاع غزة منذ 145 يوماً.

وطالب المكتب في بيان له وصل "الرسالة نت"، الجمعة، وقف المجاعة فوراً وفتح جميع المعابر وإدخال حليب الأطفال الآن، وإدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً . مباشرة وبالصوت والصورة.

كما وطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق دولية في جريمة التجويع الممنهج، مطالباً كذلك باعتقال مجرمي الحرب "الإسرائيليين" القادة والضباط والجنود في كل دول العالم وتقديمهم إلى المحاكمات الدولية العادلة.

ودعا الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بتجاوز الاحتلال وكسر الحصار عن قطاع غزة وفرض ممرات إنسانية آمنة.

وحمّل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المُنخرطة في الإبادة الجماعية مثل: بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكذلك المجتمع الدولي؛ كامل المسؤولية عن هذه الجريمة التاريخية، وناشد الشعوب الحرة بالتحرك العاجل لوقف الكارثة.