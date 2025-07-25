الصحة: 89 شهيدًا و467 مصابًا وصلوا مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة بغزة، بوصول 89 شهيدًا، بينهم 9 شهداء تم انتشالهم، و467 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 59676 شهداء و143965 إصابة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر للعام 2023م

وأوضحت أنه تم إضافة عدد من الشهداء للإحصائية التراكمية، ممن تم اكتمال بياناتهم، واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وبينت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم: 8527 شهيدًا 31924 إصابة.

ولفتت الصحة إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهيدًا وأكثر من 45 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1092 شهيدًا وأكثر من 7320 إصابة.