المرزوقي للرسالة: مطالب المقاومة الفلسطينية عادلة وموقف واشنطن يشرعن الإبادة في غزة



أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي أن مطالب المقاومة الفلسطينية، التي حملتها حركة حماس، مطالب محقة وإنسانية وعادلة، وتعكس الحد الأدنى من حقوق شعب يتعرض لأبشع أنواع الإبادة والقتل والتشريد.

وشدد المرزوقي في تصريح خاص بالرسالة نت أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية وإبادة جماعية ممنهجة، مطالبًا المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين، والوقوف أمام مسؤولياته في حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم.

وانتقد المرزوقي موقف الإدارة الأمريكية من اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أنه يمثل امتدادًا طبيعيًا لموقف واشنطن الداعم والشريك في الحرب التي تُشن على غزة منذ بدايتها، عبر دعم عسكري وسياسي غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن الإدارة الأمريكية تقدم الضوء الأخضر لاستمرار جرائم التدمير والتجويع والتشريد في غزة، وإن موقفها هذا يشرعن مرحلة جديدة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين.

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق أن السلوك الأمريكي يمثل إهانة مباشرة للمجتمعين الدولي والعربي، ويشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الذي ينزف منذ عامين في ظل صمت وعجز عالمي مستمر، وتواطؤ مكشوف من بعض القوى الكبرى.

وأكد أن هذا التواطؤ الأميركي–الإسرائيلي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويحوّل النظام الدولي إلى أداة بيد المحتل، في ظل غياب أي مساءلة أو محاسبة للمجرمين.

وأشار المرزوقي إلى أن حالة الصمت العربي والدولي لم تعد مبررة، داعيًا الدول العربية إلى كسر جدار الصمت والتحرك الفوري والضغط السياسي والاقتصادي على الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر المصالح والشراكات الاقتصادية، للتأثير في قراراتها وإنهاء دعمها اللامحدود للعدوان.

وختم المرزوقي تصريحه بالتأكيد على أن كرامة العرب، ومصداقية القانون الدولي، ومستقبل السلم العالمي، كلها رهينة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية ووقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يدفع وحده ثمن ازدواجية المعايير الدولية.