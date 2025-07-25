الجاليات الفلسطينية بأمريكا: المواقف الأمريكية شرعنة لحرب الإبادة في غزة

أكد الناشط الجاليوي رهيف لافي، رئيس شبكة اتحاد الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المواقف التي تصدر عن الإدارة الأمريكية تمثل انحيازًا فاضحًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وتعبّر عن انسجام خطير مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتشريد وتجويع الفلسطينيين.

وقال لافي في تصريح خاص بالرسالة نت إن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمبعوث ديفيد ويتكوف، تعكس بشكل واضح النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية، وتؤكد مشاركتها السياسية والمعنوية في المذبحة المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وأضاف أن استمرار هذه المواقف يشكّل غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا لجرائم الاحتلال، ويمنح شرعية مقلقة لمواصلة عمليات القتل والتجويع، ويُعمّق من مأساة الفلسطينيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

ودعا رئيس شبكة اتحاد الجاليات الفلسطينية، الإدارة الأمريكية إلى الوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف مذبحة العصر التي ترتكب يوميًا بحق المدنيين في غزة، والانتصار لقيم العدالة والحرية التي يدّعيها المجتمع الدولي.

وأكد لافي أن القانون الدولي الإنساني يجرّم حرب الإبادة ويُلزم بملاحقة مرتكبيها، مشددًا على أن واشنطن مطالبة بالالتزام بهذه المبادئ، لا أن تكون شريكًا في تقويضها أو التغاضي عن انتهاكها.