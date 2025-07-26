"أونروا": مجاعة جماعية بغزة مُدبرة ومُتعمدة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء الجمعة، إن المجاعة الجماعية في قطاع غزة مُدبرة ومُتعمدة، حيث يخدم نظام توزيع المساعدات المسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعوم إسرائيليا وأمريكيا أهدافا عسكرية وسياسية.

وأضافت الوكالة الأممية، في بيان: "مجاعة جماعية مُدبّرة ومُتعمّدة. مات اليوم المزيد من الأطفال، وأجسادهم منهكة من الجوع".

وأكدت أن "نظام توزيع المساعدات الخاطئ المسمى بمؤسسة غزة الإنسانية غير مُصمّم لمعالجة الأزمة الإنسانية".

وشددت الأونروا، على أن هذا النظام "يخدم أهدافا عسكرية وسياسية"، واصفة إياه "بالقاسي لأنه يُزهق أرواحا أكثر مما يُنقذ أرواحا".

وأوضحت أن "إسرائيل" وفق هذا النظام، تُسيطر على "جميع جوانب وصول المساعدات الإنسانية، سواءً خارج غزة أو داخلها".

وذكرت الأونروا أنها خلال فترة وقف إطلاق النار الذي سرى في وقت سابق من عام 2025 (بدأ في يناير/ كانون الأول الماضي وتهربت "إسرائيل" منه في مارس/ آذار الماضي)، نجحت في "عكس مسار الجوع المُتفاقم".

وتابعت: "اليوم، لدى الأونروا وحدها ما يُعادل 6 آلاف شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية عالقة في مصر والأردن".

ومرارا، طالبت الأونروا بإعادة تفعيل نظام توزيع المساعدات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل التخفيف من وطأة المجاعة في القطاع.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية وطبية مكدسة على الحدود.