هولندا: على نتنياهو أن يسلك طريقا مختلفا ويسمح بدخول المساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، بإنه يجب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يسلك طريقا مختلفا، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووفق الأناضول، أفاد شوف، في بيان، أنه يتفهم القلق والانزعاج والغضب الناجم في هولندا عن "الوضع الكارثي في غزة".

وأكد أنه يجب على نتنياهو أن "يسلك طريقا مختلفا"، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي، على أن "إسرائيل" ملزمة، بموجب القانون الدولي، بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت إلى ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من الحصول الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية دون شروط.

وأوضح شوف أن حكومته تقوم باستمرار بتقييم الطريقة الأكثر فعالية التي يمكن لهولندا أن تتحرك وفقها، وكيفية زيادة الضغط على "إسرائيل" بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتحسين هذا الوضع المروع.