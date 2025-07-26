مسيرة مليونية غير مسبوقة في اليمن دعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم

ذكر تقرير لوكالة مهر أن شبكة‍ المسيرة⁣ اليمنية أفادت بأن ميدان السبعين في صنعاء شهد​ اليوم مسيرة حاشدة⁤ وغير مسبوقة دعمًا لشعب غزة ‌المظلوم.

وجاء في البيان الختامي للمسيرة أن الشعب⁢ اليمني يدعم تصريحات عبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصار⁣ الله، التي دعا فيها إلى دراسة المزيد من​ الخيارات ضد النظام الصهیوني.

وأكد المشاركون في ‌المسيرة أن الولايات المتحدة والنظام ‌الصهیوني ‌مسؤولان عن إبادة الشعب الفلسطيني،‌ وأن الأنظمة العربية التي تسكت تُعتبر شريكةً في هذه ⁢الجريمة.

وشددوا مرة⁣ أخرى على موقف بلادهم الرسمي والشعبي الداعم لغزة وفلسطين.