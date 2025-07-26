مسيرة مليونية غير مسبوقة في اليمن دعمًا للشعب الفلسطيني المظلوم

ذكر تقرير لوكالة مهر أن شبكة المسيرة اليمنية أفادت بأن ميدان السبعين في صنعاء شهد اليوم مسيرة حاشدة وغير مسبوقة دعمًا لشعب غزة المظلوم.
وجاء في البيان الختامي للمسيرة أن الشعب اليمني يدعم تصريحات عبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله، التي دعا فيها إلى دراسة المزيد من الخيارات ضد النظام الصهیوني.
وأكد المشاركون في المسيرة أن الولايات المتحدة والنظام الصهیوني مسؤولان عن إبادة الشعب الفلسطيني، وأن الأنظمة العربية التي تسكت تُعتبر شريكةً في هذه الجريمة.
وشددوا مرة أخرى على موقف بلادهم الرسمي والشعبي الداعم لغزة وفلسطين.