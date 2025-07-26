مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 59676 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 143965، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

5:43 آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة غزة

5:42 3 غارات إسرائيلية تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة

4:33 ضابط أمريكي متقاعد عمل في غزة لبي بي سي: شاهدت قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينيين بنقاط توزيع المساعدات

4:21 مجمع الشفاء الطبي: 4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة

4:19 غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلًا في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

2:28 هآرتس: الجيش الإسرائيلي قتل نحو 1000 طفل في غزة خلال الشهر الماضي

2:24 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ندعو "إسرائيل" إلى الإفراج عن زميلنا في المنظمة بفلسطين المعتقل في غزة

1:12 سلسلة غارات جوية إسرائيلية على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

1:06 تجدد الغارات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة

00:50 مجمع ناصر الطبي: وفاة رضيعة (6 أشهر) من سكان مدينة خان يونس بسبب التجويع وسوء التغذية

00:39 زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:30 إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على منتظري المساعدات قرب الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

00:24 غارة جوية إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة