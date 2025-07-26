25 شهيدًا ومصابون في غارات "إسرائيلية" لا تتوقف على غزة

استشهد 25 مواطنًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد عمار بن ياسر في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقال إن المواطن رائد محمد رزق مصلح استشهد، في قصف قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف أن المواطن خالد عبد الرؤوف أبو تبانة متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق على مواصي خان يونس.

وأشار إلى استشهاد المواطن تامر علاء أبو دقة، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأوضح أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وذكر أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية على حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي السياق، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد المواطن محمد فورة وزوجته، في قصف خيمة أسفل مبنى في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

من جهته، أفاد الدفاع المدني بانتشال 12 شهيدًا من طالبي المساعدات في محيط محور موراج جنوبي مدينة خان يونس.

بدوره، أشار مستشفى العودة إلى وصول المشفى شهيد وإصابة، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج وسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.