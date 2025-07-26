تظاهرة في برلين ضد التجويع "الإسرائيلي" بغزة

شهدت العاصمة الألمانية، مساء الجمعة، تظاهرة جماهيرية احتجاجًا على سياسة التجويع، التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاعه غزة.

وتجمع المئات في شارع "سيغيسموند" القريب من مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر وزارة الدفاع الألمانية.

وجلّب المتظاهرون معهم بعض الأواني من صحون وطناجر ومعالق، وقاموا بالقرع عليها خلال التظاهرة للتنديد بمنع "إسرائيل" من إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة وسياسة التجويع التي تتبعها ضد الأهالي في القطاع.

وحملوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتبوا عليها، عبارات، مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"الصمت يعد شراكة في الجريمة"، "وافتحوا معبر رفح وأنقذوا المدنيين"، و"نعم للخبز، لا للقنابل".

وأطلق المشاركون هتافات مناهضة لـ"إسرائيل"، داعين ألمانيا والمجتمع الدولي للتحرك إزاء المجاعة في غزة التي وصلت حدًا لا يمكن تحمله.