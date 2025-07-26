إعلام عبري: (إسرائيل) لن تسمح لسفينة (حنظلة) بالوصول إلى غزة

أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية بأن سفينة "حنظلة"، المشاركة في قافلة كسر الحصار عن قطاع غزة، قد وصلت إلى المنطقة التي سيطر فيها جيش الاحتلال الشهر الماضي على سفينة "مادلين" التي كانت ضمن قافلة مماثلة.

وأكد المراسل أن "إسرائيل لن تسمح لسفينة حنظلة بالوصول إلى شواطئ غزة"، في تكرار واضح لسياسة الحصار البحري التي تفرضها سلطات الاحتلال على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا.

وتحمل السفينة على متنها نشطاء حقوقيين وأطباء ومساعدات إنسانية، في محاولة جديدة للفت الأنظار إلى الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، حيث يواجه السكان أوضاعًا كارثية من الجوع والمرض جراء العدوان والحصار المستمر.