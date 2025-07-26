63 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة بينهم 34 من طالبي المساعدات

أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 63 مواطنًا على الأقل، وإصابة عشرات آخرين، جراء سلسلة من المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

ووفق المصادر، فإن من بين الشهداء 34 فلسطينيًا استُهدفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، في استمرار لاستهداف الاحتلال للمدنيين المتجمعين من أجل الحصول على الغذاء والماء.

وتأتي هذه المجازر في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها القطاع، مع استمرار الحصار، وشح المواد الأساسية، وتدمير البنية التحتية، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من تفاقم المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا بين السكان العزل.