الشعبية : واشنطن شريكة في إبادة غزة وتسعى لفرض تهجير قسري بغطاء تفاوضي

أكد الرفيق أبو علي حسن، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الولايات المتحدة تُعد شريكًا رئيسيًا في جريمة إبادة غزة، وليست وسيطًا نزيهًا كما تدّعي. وقال إن الموقف الأمريكي السياسي منسجم تمامًا مع موقف الاحتلال الإسرائيلي، ويؤشر بشكل واضح إلى عدم وجود نية حقيقية لإنهاء الحرب والعدوان، بل السعي إلى فرض وقائع عسكرية وسياسية على الأرض، تضمن استمرار الاحتلال، وتعزز سياسات التجويع والضغط على السكان لجعل غزة منطقة طاردة تمهيدًا لتنفيذ مخطط التهجير القسري.

وأشار أبو علي حسن في تصريح خاص بالرسالة نت إلى أن المقاومة الفلسطينية أظهرت مرونة كبيرة خلال جولات التفاوض، وتعاملت بإيجابية وبروح مسؤولة من أجل إنهاء الحرب، ووضعت هدفًا إنسانيًا يتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار والتجويع عن شعبنا في غزة.

كما قدّمت المقاومة تنازلات في عدد من الملفات، ولم تكن عدمية أو معطِّلة للمفاوضات، بل سعت لإنجاحها رغم الانحياز الفاضح من بعض الوسطاء.

وشدد على أن إسرائيل كانت تدرك هذه الإيجابية من جانب المقاومة، ما دفعها للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل شيطنة الاتفاق الذي قدّمه الوسطاء، خصوصًا بعد أن ظهرت مؤشرات على موافقة إسرائيلية عليه في صيغته الأخيرة.

واعتبر أبو علي حسن أن ما يجري الآن يمثل انقلابًا على مسار طويل من الجهود التفاوضية، ويكشف الحقيقة العارية للموقف الإسرائيلي-الأمريكي الذي لا يستهدف سوى استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في غزة، وفرض واقع جديد يكرّس الاحتلال ويعمّق الكارثة الإنسانية.