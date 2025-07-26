القسام: استهداف ثلاث ناقلات جند صهيونية بكمين مركب شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن تنفيذ كمين مركب استهدف ثلاث ناقلات جند صهيونية في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانها إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوتي "العمل الفدائي" داخل قمرتي القيادة لناقلتي جند صهيونيتين، ما أدى إلى احتراق الناقلتين بالكامل ومقتل وإصابة طاقمهما.

وأضافت أن المقاومين استهدفوا ناقلة جند ثالثة بقذيفة "الياسين 105"، ما أسفر عن إصابتها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت حفارًا عسكريًا لمحاولة دفن الآليات المشتعلة، بالتزامن مع هبوط طيران مروحي لإخلاء المصابين والقتلى.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد المواجهات في قطاع غزة، واستمرار المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة مناطق من الجنوب.