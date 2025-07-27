حماس: اعتراض سفينة "حنظلة" جريمة قرصنة واستهتار بإرادة الإنسانية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي للسفينة الإنسانية "حنظلة" التي كانت متجهة إلى قطاع غزة، واصفة الحادث بأنه "جريمة قرصنة" و"إرهاب منظم" يستهدف إرادة الأحرار في العالم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن اعتراض السفينة التي كانت تبحر في المياه الدولية قُبالة سواحل غزة، ومنعها من الوصول إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 18 عامًا، هو "تحدٍّ سافر لإرادة الإنسانية، وامتداد لسياسات الإبادة والتجويع التي ينفذها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة".

وكان جيش الاحتلال ، اعترض سفينة "حنظلة" التي كانت في طريقها إلى شواطئ غزة، وعلى متنها عدد من المتضامنين الدوليين، بينهم برلمانيون ونشطاء حقوق إنسان، ضمن "أسطول الحرية" في محاولة رمزية لكسر الحصار البحري.

وأكدت حركة حماس في بيانها أن "رسالة المتضامنين قد وصلت إلى شعبنا، وأن شجاعتهم وإصرارهم على الإبحار نحو غزة رغم التهديدات، تُعدّ شهادة عالمية على عدالة قضيتنا وبشاعة جرائم الاحتلال".

وحملت الحركة حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن سلامة ركّاب السفينة، ودعت إلى مواصلة تسيير السفن والقوافل الإنسانية باتجاه غزة، لكسر الحصار وإنهاء سياسة التجويع والتعطيش التي تُمارَس بحق المدنيين العزّل.

كما طالبت حماس الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية.