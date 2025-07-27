مسيرة بإسطنبول ضد الإبادة "الإسرائيلية" والتجويع بغزة

نظمت منصة التضامن الإسلامي في إسطنبول مسيرة احتجاجية ضد الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وتجمع مجموعة من أعضاء المنصة، مساء السبت، في ساحة مسجد خير الدين بربروس باشا، في منطقة ليفنت، حاملين أعلام فلسطين.

ورفع المتظاهرون لافتة كبيرة كتبوا عليها: "لا مستشفيات ولا أدوية في غزة، بل هناك مجزرة.. لم يبق خبز في غزة ولا خجل في العالم".

وسار المشاركون في الاحتجاج من المسجد إلى أمام مبنى القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، مرددين هتافات مناهضة لتل أبيب والولايات المتحدة.

وخلال المسيرة، قرع المتظاهرون بأدوات المطبخ على طناجر فارغة أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول، للفت الانتباه إلى المجاعة في غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 127 فلسطينيا، بينهم 85 طفلا.