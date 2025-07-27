مسيرة في سراييفو ضد التجويع "الإسرائيلي" بغزة

شهدت العاصمة البوسنية سراييفو، السبت، مسيرة للفت الانتباه إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة، وسياسة التجويع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

وتجمع المشاركون في ميدان باسكارسييا، ثم توجهوا إلى نصب سراييفو التذكاري للأطفال، معبرين عن تضامنهم مع فلسطين.

وحمل المشاركون في المسيرة علما فلسطينيًا كبيرًا، ورفعوا لافتات كُتب عليها شعارات من قبيل: "غزة تتضور جوعا، والعالم يكتفي بالمراقبة" و"حرروا فلسطين"، و"أوقفوا قتل الأطفال الأبرياء"، و"أطفال غزة يتضورون جوعًا".

وبدأ المشاركون بالقرع على أواني الطبخ للإشارة إلى الجوع وتدهور الوضع الإنساني والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة، وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع إلى 127 فلسطينيا، بينهم 85 طفلا.