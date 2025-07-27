بدون مظاهر فرح.. الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الأحد، نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وفي مناطق الشتات، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، الذي حرم آلاف الطلبة من التقدّم للامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم العالي، أمجد برهم، في كلمته خلال الإعلان، أن عقد الامتحان لهذا العام كان تحديًا استثنائيًا، في ظل عدوان غير مسبوق على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، ونحو 750 معلمًا ومعلمة في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير 27 مدرسة بالكامل، بما فيها من كوادر وسجلات.

وأشار "برهم" إلى أن طلبة العام 2005 في قطاع غزة تمكنوا من تقديم امتحاناتهم وسط الركام، وأن العمل جارٍ لتمكين دفعات 2006 و2007 من التقدّم لاحقًا، مؤكدًا أن عقد الامتحان في غزة هو "رسالة إلى العالم بأن منطق التعليم أقوى من منطق القوة.

وبحسب مدير عام الامتحانات في الوزارة، محمد مسالمة، بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحانات نحو 52 ألفًا، بينهم ألفا طالب خارج الوطن، في 37 دولة حول العالم، فيما خُصصت ثلاث قاعات في مستشفيات لتأمين حق الطلبة المرضى، وتم تقديم اختبار خاص لستة طلبة من ديراستيا بعد أن اعتقلهم الاحتلال خلال الامتحانات.

وأعلن مسالمة نتائج أوائل الطلبة في مختلف الفروع، حيث حصل الطلبة الأوائل في الفرع العلمي على معدل 99.17%، وكان من بينهم:

آدم ثائر خالد عامر – مديرية طولكرم

أمين سائد أمين سلمان – مديرية نابلس

توكا فضل حامد خضير – مديرية نابلس

خالد علي بدوي علي – مديرية طوباس

دانا رائد موسى المصري – مديرية قباطيا

رهف نزار عبد الفتاح إحجازي – مديرية قلقيلية

سارة رائد عبد المجيد تكروري – مديرية نابلس

ضحى إسماعيل أحمد دار ذويب – مديرية بيت لحم

طارق أحمد عبد القادر العصافرة – مديرية الخليل

لين بلال نور الدين عموس – مديرية رام الله والبيرة

ندين سفيان ثلجي قواسمي – مديرية الخليل

نغم مازن محمد حرب – مديرية نابلس

نور مازن عبد الجابر عبد الله – مديرية نابلس

وفي الفرع الأدبي، تصدرت جنا هاني محمد الشويكي من مديرية الخليل بمعدل 99.16%، إلى جانب مجموعة من الطالبات والطلبة من جنين وسلفيت وطولكرم وضواحي القدس.

كما أُعلنت نتائج الأوائل في الفروع المهنية والشرعي والزراعي والفندقي والاقتصاد المنزلي، كان أبرزهم:

أسيل هاني حسن عباس – فرع الريادة والأعمال، بمعدل 99.17%

محمد رياض عبد الحافظ اشتية – الفرع الصناعي، بمعدل 99.16%

رغد مروان عبد الفتاح قصراوي – الفرع الشرعي، بمعدل 99.14%

حارثة رائد فتحي زعتري – الفرع الزراعي، بمعدل 99%

ملاك يوسف محمد عويوي – الفرع الفندقي، بمعدل 98%

تالا عبد الرحمن توفيق خضر – فرع الاقتصاد المنزلي، بمعدل 99.14%

وفي ختام الإعلان، وجّهت وزارة التربية والتعليم تهانيها للناجحين، ودعت من لم يستكمل إلى الاستعداد للدورة الثانية المقررة بعد أيام، مؤكدة أن قطاع غزة، رغم جراحه، سيبقى البوصلة والوجع الحاضر في كل بيت فلسطيني، وأن التعليم سيبقى أداة للتحرر والبناء مهما اشتدت المحن.

1410 طالبًا من غزة تقدموا للامتحان إلكترونيًا..

رغم الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، تمكّن نحو 1410 طالبًا وطالبة من دفعة 2005 من التقدم لاختبارات الثانوية العامة في 19 يوليو/تموز، عبر نظام إلكتروني خاص وفرته وزارة التربية والتعليم، في خطوة استثنائية تهدف إلى إنقاذ العام الدراسي للطلبة الذين حرموا من التعليم النظامي بسبب الحرب.