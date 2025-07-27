المكتب الإعلامي: المساعدات المحدودة لا تكفي والقطاع يحتاج 600 شاحنة إغاثية يوميًا

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي رقم (907)، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال منذ 148 يوماً متتالياً.

وأوضح البيان أن القطاع يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات والوقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة بشأن نية إدخال عدد من الشاحنات تبقى محدودة ولا تفي بكسر حالة المجاعة المتصاعدة.

وأشار المكتب إلى أن القطاع بحاجة إلى 250,000 علبة حليب شهرياً لإنقاذ الأطفال الرضّع من خطر الجوع وسوء التغذية، والذي بدأ ينعكس بوضوح على صحة الأجساد الهشة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.

وشدد البيان على أن الحل الجذري والوحيد يتمثل في كسر الحصار فوراً، وفتح المعابر بشكل دائم ومن دون شروط، بما يضمن تدفق مستمر وكامل للمساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والوقود، بعيداً عن الحلول الجزئية أو المؤقتة التي لا تعالج أصل الأزمة.