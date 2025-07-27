شؤون الأسرى: تجويع وتفشي أمراض بين المعتقلين

وثقت هيئة شؤون الاسرى والمحررين شهادات من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلية تؤكد استمرار الجرائم الممنهجة ضد الأسرى ، بما فيها الضرب والتنكيل إضافة إلى سياسة التجويع والإهمال الطبي

وقالت الهيئة في تقرير لها صباح اليوم الأحد أن منظومة إدارة السجون التابعة للاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها بحق الأسرى حيث تتزايد المخاطر على مصير أكثر من 10 آلاف من بينهم نساء وأطفال .

ومن بين الشهادات التي وثقتها الهيئة عبر طاقم محاميها في سجن عوفر حالة الأسير بلال عمرو من بلدة دورا قضاء محافظة الخليل والذي يعاني من آلام حادة في منطقة الظهر والقدم بسبب وجود البلاتين ، وطلب من إدارة السجن مراراً وتكرارا توفير المسكنات اللازمة لتخفيف آلامه لكن دون جدوى ويعاني أيضا من ضعفاً بالنظر بشكل حاد .

وعن حالة الأسير علاء العدم من بلدة بيت اولا قضاء محافظة الخليل ، قالت الهيئة بأنه يعاني من حساسية بالجلد عند منطقة الفخدين وحكة شديدة نتيجة إصابته بالأمراض الجلدية دون تقديم العلاج اللازم لحالته.

وفي سجن النقب زار محامي الهيئة الأسير حسن عماد أبو حسن من بلدة اليامون قضاء محافظة جنين، حيث يعاني من مرض السكابيوس منذ أكثر من ثلاثة شهور، وهذا بسبب قيام السجانين بأول أيام اعتقاله بسجن مجيدو بإجباره على النوم على سرير كان بالأصل لأسير مصاب بالسكابيوس، ونتيجة للتقدم في سوء حالته الصحية تم إحضار له مرهم وبدأ بالتحسن، إلا أن وحدات القمع عند إقتحامها للغرفة قامت بمصادرتها والاعتداء عليه بالضرب المبرح دون سبب يذكر.