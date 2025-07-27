مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 9 في كمين للمقاومة بخان يونس

أفادت مواقع عبرية، اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل من وحدة الاستطلاع في الجيش (الإسرائيلي)، خلال ما وصفته بـ"حدث أمني" وقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت التقارير إلى أن من بين المصابين قائد وحدة الاستطلاع، وقد جرى نقل جميع الجرحى إلى مستشفيات داخل (إسرائيل) لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحدث أو خلفياته.

كما أكدت مواقع عبرية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومقاومين فلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من مقتل جنديين (إسرائيليين) في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهما المدرعة في خان يونس، وذلك بحسب بيان رسمي للجيش صدر أمس السبت.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أيضا وفاة جندي ثالث متأثرا بجروح أُصيب بها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال في الأشهر الأخيرة، حيث قُتل ثلاثة جنود في تفجير مقاومين دبابة في جباليا، شمالي قطاع غزة منتصف يوليو/تموز الجاري، وقتل ثلاثة جنود في إبريل/نيسان الماضي، وثمانية في مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى21 جندياً في يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغ عدد القتلى منذ بداية يوليو/تموز الحالي 15 جندياً على الأقل.

وفي المجمل، قُتل منذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قرابة 895 جندياً، أُعلنوا رسمياً، منهم 451 منذ بدء العدوان البري داخل القطاع.

وكانت "كتائب القسام"، قد أعلنت أمس أن عناصرها تمكنوا عبر كمين مركب من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين بعبوتين وُضعتا داخل قمرتي القيادة، ما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما.

وأوضحت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا بعد ذلك ناقلة جند ثالثة بقذيفة “الياسين 105″، وذلك في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأشارت “القسام” إلى أن عناصرها رصدوا قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.