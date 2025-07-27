الدفاع المدني: يجب عدم الانسياق وراء الدعاية المتعلقة بشأن إدخال المساعدات لغزة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن أكثر من 60 شهيدًا جراء الاستهدافات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأضاف بصل، في تصريحات صحفية، أن ما يدخل من مساعدات إلى غزة محدود جداً، ونحو 10 شاحنات دخلت اليوم للقطاع.

وأوضح أن الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة غير مجدِ، وما يجري مأساوي.

وتابع: "يجب عدم الانسياق وراء الدعاية المتعلقة بشأن إدخال المساعدات إلى غزة"، مشددًا على أن الحديث عن هدنة إنسانية غير واقعي ومجرد دعاية.

وطالب بضرورة السماح لمنظمات الأمم المتحدة، بتولي إدخال المساعدات وتوزيعها في غزة.