القسام: استهدفنا ناقلة جند ودبابة للاحتلال بخان يونس وجباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، عن استهدافها برج دبابة "ميركفاه" شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، وتفجير ناقلة جند شرق خانيونس.

وقالت كتائب القسام، في منشور عبر صفحتها في "تليغرام"، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف برج دبابة "ميركفاه" بقذيفة تاندوم شرقي جباليا شمالي القطاع بتاريخ 2025/7/21م".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان (الإسرائيلي) المستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 9 آخرين على الأقل، أغلبهم بجراح بين حرجة وخطيرة، في الكمين الذي وقعت فيه قوة لجيش الاحتلال، بخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مواقع عبرية، "إن قوة من قصاصي الأثر بجيش الاحتلال، دخلت منطقة شرق خانيونس، بهدف تأمين ممر للقوات وكشف المكان، لتسقط في حقل ألغام أعدته المقاومة مسبقا، وجرى تفجيره بهم".

وأشارت حسابات (إسرائيلية) ومنصات مستوطنين، إلى أن قائد الوحدة بين المصابين، و3 بحالة حرجة و4 بحالة الخطر.

ولفتت إلى أن الطيران المروحي، تدخل في المنطقة من أجل إخلاء الجنود، إلى مستشفى يخلوف.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جيش الاحتلال، مقتل ضابط وجندي من لواء غولاني في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة أمس السبت.