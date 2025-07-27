اعتقال جنود وتهديد بالانتحار رفضاً للقتال في غزة

ذكرت وسائل اعلامية عبرية اليوم ان محكمة عسكرية أمرت بالسجن التاديبي لأربعة من جنود احدى ألوية النخبة في جيش الاحتلال لرفضهم العودة للقتال في قطاع غزة.

وذكرت قناة "كان 11" العبرية ان المحكمة أمرت بالحبس التأديبي لأربعة جنود من لواء "ناخال" وذلك بعد رفضهم العودة للقتال في القطاع، مبررين رفضهم بتآكل القدرات النفسية وعدم القدرة على العودة لمشاهد الدماء والأشلاء.

وفي سياق متصل ذكرت إذاعة "كان بيت" العبرية ان جندياً من لواء "كفير" حاول الإنتحار أكثر من مرة رفضاً لعودته للقتال في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت المراسلة العسكرية للإذاعة "كرميلا منشيه" عن مصادر عسكرية قولها ان الجندي وضع فوهة بندقيته في فمه قبل الدخول للقطاع محاولاً الإنتحار وذلك قبل تمكن احد رفاقه من إنقاذه وسحب البندقية، وعلى الرغم من ذلك قرر قائده اجباره على الدخول الى القطاع.

في حين حاول الجندي الانتحار مرة اخرى في القطاع إذا لم يسمحوا له بالخروج من هناك، حيث يعاني الجندي من اضطرابات نفسية على خلفية مشاركته في القتال على مدار أشهر طويلة وما رافق ذلك من مشاهد الدم والأشلاء.

وأعلن جيش الاحتلال مؤخراً عن ارتفاع كبير في عدد الجنود المنتحرين منذ بداية العام وحتى الان، حيث ارتفعت النسبة بشكل كبير ووصلت الى ضعف عدد حالات الانتحار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وذلك لأسباب متعلقة بالانهاك الذي يعانيه الجيش على مدار الحرب الاطول في تاريخه في قطاع غزة.

ترجمة صفا