عبد العاطي: نخشى من تلاعب الاحتلال بآليات الهدنة وتدفق المساعدات

قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن الهيئة ترحب بالجهود الدولية المبذولة من أجل إقرار هدنة إنسانية تضمن إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، لكنها تُبدي مخاوف حقيقية من تلاعب الاحتلال الإسرائيلي بهذه الهدنة.

وأضاف عبد العاطي في تصريح خاص بالرسالة نت: "نخشى أن يكتفي الاحتلال بالإعلان عن هدنة وتدفق مساعدات إعلاميًا دون نتائج فعلية على الأرض، في ظل استمرار الحصار الخانق وإغلاق المعابر لأكثر من 147 يومًا متواصلة".

وشدد على أن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، تتطلب إدخال ما لا يقل عن ألف شاحنة مساعدات يوميًا، وفتح المعابر والممرات الإنسانية بشكل منتظم ومستمر، لضمان تدفق الإغاثة والاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.

وأكد عبد العاطي أن أي هدنة أو آليات يتم الإعلان عنها دون تنفيذ حقيقي وفعّال على الأرض، ستكون مجرد إجراءات وهمية ومضللة، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة لـجريمة إبادة جماعية مستمرة للشهر الثاني والعشرين على التوالي.