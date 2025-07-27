أبو بكرة: الاحتلال يكذب بشأن إدخال المساعدات لغزة

قالت خالدية أبو بكرة عضو الهيئة التنفيذية في "حركة المسار الثوري البديل" أن "جيش الاحتلال يواصل ترويج الأكاذيب حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي والتغطية على جرائمه المستمرة"

وأكّدت أبو بكرة في تصريح خاص بالرسالة نت "إن الواقع الميداني يُكذّب روايات الاحتلال، حيث تؤكد التقارير الأممية والميدانية أن الغالبية الساحقة من سكان غزّة تعاني من مجاعة منهجية، وأن ما يدخُل من مساعدات هو شحيح ومحدود، ويخضع لابتزاز سياسي وأمني، ولا يلبّي الحدّ الأدنى من احتياجات السكان المحاصرين."

وشدَّدت أبو بكرة "في ظل هذا التعتيم الإعلامي والتضليل المتعمد، نجدد مطالبتنا بدخول الصحافة الأجنبية ووسائل الإعلام المستقلة فورًا ودون قيد أو شرط إلى كامل مناطق قطاع غزّة، لنقل الحقيقة من الميدان وكشف فظائع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال."

وأضافت "إن منع الصحافيين من دخول غزّة هو دليل على كذب جيش الاحتلال وجزء من جريمة مكتملة الأركان، ويهدف إلى طمس الأدلة وتقييد الشهادة، ويؤكد على ما تخفيه "إسرائيل" من إبادة جماعية وجرائم حرب. إن الصمت الإعلامي المفروض بالقوة هو تواطؤ مباشر في الجريمة، وإننا ندعو جمهورية مصر العربية وكل المنظمات الصحفية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والضغط لفتح المجال أمام التغطية الإعلامية الحرة والمستقلة."

وختمت بالقول “نؤكد أن واجب الشعوب الحرة المطالبة بإدخال المساعدات، وفضح سياسة الاحتلال الاستعمارية التي تستخدم الغذاء والدواء كسلاح حرب، ومعاملة أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن جماعيين في سجن مفتوح تُمارس فيه كل صنوف القتل البطيء والحرمان." مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني يوثق كل هذه الجرائم ولن يسمح بتزييف الحقائق، ولن يقبل بالحصار المزدوج: الحصار بالسلاح وحصار الحقيقة." بحسب قولها.