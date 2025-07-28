القوات المسلحة اليمنية تعلن المرحلة الرابعة من الحصار البحري على الاحتلال

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، البدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي، في إطار التصعيد العسكري الإسنادي لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت القوات المسلحة في بيان رسمي إن "اليمن يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون بشكل يومي للقتل والتدمير عبر القصف الجوي والبري والبحري، والتجويع والتعطيش جراء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة"، مؤكدة أن "ما يجري لا يمكن أن يقبله أي إنسان، فكيف بالعرب والمسلمين".

وأكد البيان أن المرحلة الجديدة من الحصار تشمل "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة".

وحذرت القوات المسلحة اليمنية جميع الشركات العالمية من الاستمرار في التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة أن أي سفينة تابعة لها ستكون "عرضة للاستهداف في أي مكان يمكن الوصول إليه أو تطاله الصواريخ والمسيرات اليمنية"، وذلك ابتداءً من ساعة إعلان البيان.