مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 59821 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 144851، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

04:02 غارة جوية إسرائيلية تستهدف منزلًا لعائلة أبو صبرة شمال دوار أبو سمرة في دير البلح وسط قطاع غزة

03:05: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

02:28 : غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

02:24 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

01:36 : قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة السطر الغربي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:18: استشهاد تسنيم أبو السبح وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على منزل في منطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

01:15 : عرف من شهداء القصف الإسرائيلي على منزل لعائلة زعرب في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة:

١.ياسر عوض

٢.نصر الله المباشر

٣.طلعت بركات

12:52: شهداء ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على منزل في الحي الياباني غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:36 : 5 شهداء ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:21 : مصابون جراء قصف إسرائيلي على شقة سكنية لعائلة زعرب في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:04 : قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة