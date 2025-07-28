مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين ينطلق اليوم

تنطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، أعمال المؤتمر الدوليّ لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، برئاسة مشتركة ما بين السعودية وفرنسا.

ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 30 يوليو/تموز الجاري، عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، ويمثل دولة فلسطين رئيس الوزراء محمد مصطفى.

ووفقا للمذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى حشد الزخم للقضية الفلسطينية من خلال البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي ودفع سلمي عادل ودائم وشامل يضمن الأمن للجميع.

ويشكل المؤتمر منصة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لحل الدولتين، والتخطيط والتنسيق لتنفيذ هذا الحل وصولا لإنهاء الاحتلال وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية.

ويتألف المؤتمر من موائد مستديرة وجلسة عامة تتضمن بيانات افتتاحية من الرئيسين المشتركين للمؤتمر السعودية وفرنسا، وبيانات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلي الدول والمراقبين، وجلسة ختامية.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعا كارثية ومجاعة غير مسبوقة نتيجة استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 205 آلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن تدمير واسع للبنى التحتية، وتهجير قسري لأكثر من 85% من سكان القطاع.

واشتدت فصول المجاعة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، مع استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس/ آذار وفرض إغلاق وحصار مطبق، مُنعت خلاله قوافل المساعدات من دخول القطاع، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وأوصل القطاع إلى مستويات غير مسبوقة من المجاعة وسوء التغذية.

وأودت المجاعة وسوء التغذية حتى الآن، إلى استشهاد 133 فلسطينيًا، بينهم 87 طفلًا، فيما تظهر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من نقص غذائي حاد، قد يودي بحياتهم في أي لحظة.