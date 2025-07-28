مستشفى شهداء الأقصى يُحذر من كارثة وشيكة نتيجة نفاد السولار

حذّرت إدارة مستشفى شهداء الأقصى_ المحافظة الوسطى من كارثة وشيكة، نتيجة نفاد كميات السولار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى.

وأشارت إدارة المستشفى في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الاثنين، إلى أنه لم يتبق سوى ساعات معدودة قبل التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية والطبية.

وقالت إن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، في ظل عدم توفر السولار اللازم لتشغيل المولدات، سيؤدي إلى شلل تام في كافة أقسام المستشفى، وعلى رأسها غرف العمليات والعناية المركزة وحضانات الأطفال وأجهزة غسيل الكلى، مما يعرّض حياة مئات المرضى للخطر الفوري.

وناشدت كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإنسانية للتدخل العاجل والفوري لتوفير كميات كافية من السولار وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المحافظة الوسطى.