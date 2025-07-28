اليونيسف: الجميع جوعى بغزة والأطفال هم الأكثر معاناة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" يوم الإثنين، إن كل المواطنين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم "الأكثر معاناة".

وأضافت "اليونيسف"، في منشور عبر منصة "إكس"، "بدلًا من الذهاب إلى المدرسة، يُخاطر الأولاد والبنات بحياتهم أملًا في الحصول على بعض الطعام".

وشددت على أنه يجب الآن السماح بدخول كميات كافية من المساعدات.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل "إسرائيل" إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 آذار الماضي.