مصادر إغاثية تكشف للرسالة نت: الاحتلال يواصل عرقلة إدخال المساعدات لغزة ويضلل العالم إعلامياً

كشفت مصادر إغاثية مطّلعة لموقع "الرسالة نت" عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان بفعل الحصار الخانق.
وأوضحت المصادر أن الاحتلال يمارس حملة دعائية مضللة تهدف لإقناع العالم بأنه يستجيب للنداءات الدولية للحد من المجاعة، في الوقت الذي يماطل فيه بشكل متعمد في السماح بدخول مئات الشاحنات الإغاثية المتكدسة على الجانب المصري من الحدود.
وأكدت المصادر أن سكان غزة لا يرون شيئاً من تلك المساعدات التي يُتداول الحديث عنها في وسائل الإعلام، حيث إن مخازن المؤسسات الأممية داخل القطاع باتت شبه خالية، بينما تستمر معاناة أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار.
وأشارت إلى أن الاحتلال سمح أمس بإدخال عدد محدود جداً من الشاحنات، لكنه في الوقت ذاته يواصل استهداف الجهات المكلّفة بتأمينها، ويغضّ الطرف عن عمليات السرقة التي تتعرض لها الشاحنات قبل وصولها إلى مخازن التوزيع في غزة.
وتحذر الجهات الإغاثية من تفاقم الكارثة في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون شروط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر.
كما وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي ، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال منذ 148 يوماً متتالياً.
وأوضح البيان أن القطاع يحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثية تشمل حليب الأطفال والمساعدات والوقود، لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، مشيراً إلى أن الأرقام المتداولة بشأن نية إدخال عدد من الشاحنات تبقى محدودة ولا تفي بكسر حالة المجاعة المتصاعدة.
وأشار المكتب إلى أن القطاع بحاجة إلى 250,000 علبة حليب شهرياً لإنقاذ الأطفال الرضّع من خطر الجوع وسوء التغذية، والذي بدأ ينعكس بوضوح على صحة الأجساد الهشة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها القطاع.
وشدد البيان على أن الحل الجذري والوحيد يتمثل في كسر الحصار فوراً، وفتح المعابر بشكل دائم ومن دون شروط، بما يضمن تدفق مستمر وكامل للمساعدات الإنسانية وحليب الأطفال والوقود، بعيداً عن الحلول الجزئية أو المؤقتة التي لا تعالج أصل الأزمة.