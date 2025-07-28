مصادر إغاثية تكشف للرسالة نت: الاحتلال يواصل عرقلة إدخال المساعدات لغزة ويضلل العالم إعلامياً

كشفت مصادر إغاثية مطّلعة لموقع "الرسالة نت" عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان بفعل الحصار الخانق.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال يمارس حملة دعائية مضللة تهدف لإقناع العالم بأنه يستجيب للنداءات الدولية للحد من المجاعة، في الوقت الذي يماطل فيه بشكل متعمد في السماح بدخول مئات الشاحنات الإغاثية المتكدسة على الجانب المصري من الحدود.

وأكدت المصادر أن سكان غزة لا يرون شيئاً من تلك المساعدات التي يُتداول الحديث عنها في وسائل الإعلام، حيث إن مخازن المؤسسات الأممية داخل القطاع باتت شبه خالية، بينما تستمر معاناة أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار.

وأشارت إلى أن الاحتلال سمح أمس بإدخال عدد محدود جداً من الشاحنات، لكنه في الوقت ذاته يواصل استهداف الجهات المكلّفة بتأمينها، ويغضّ الطرف عن عمليات السرقة التي تتعرض لها الشاحنات قبل وصولها إلى مخازن التوزيع في غزة.

وتحذر الجهات الإغاثية من تفاقم الكارثة في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، داعية إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون شروط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر.