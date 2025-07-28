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القسام تنشر مشاهد كمين خانيونس: مقتل 3 جنود صهاينة

الرسالة نت

 نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، تُظهر جانبًا من كمين مركب استهدف آليات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس في منطقة عبسان الكبيرة جنوبي قطاع غزة.

ووفق ما ورد في البيان المنشور على الموقع الرسمي للكتائب، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، بحسب اعتراف جيش الاحتلال.

وأظهرت المشاهد لحظة تفجير عبوات ناسفة زرعها مجاهدو القسام داخل قمرات القيادة في الآليات العسكرية، ما أدى إلى احتراق الآليات بالكامل، وسط استمرار حالة الاستنزاف العسكري في صفوف الاحتلال في إطار معركة "طوفان الأقصى".

 

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مقاومة القسام حجارة داوود

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