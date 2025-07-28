منظمة "بتسيلم": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بدعم دولي

قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تظلّ محصورة في القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق فلسطينية أخرى.

وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الجرائم، منتقدة بشدة تقاعس أوروبا والولايات المتحدة، معتبرة أنهما "ساهمتا في استمرار وتوسّع الإبادة بدلاً من إيقافها".

وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل التهجير القسري، والتطهير العرقي، وأن السجون الإسرائيلية تحولت إلى "معسكرات تعذيب" يُعتقل فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمة أو تهم.

وأشارت "بتسيلم" إلى ارتكاب جرائم قاتلة بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي محاسبة، معتبرة أن هناك هجومًا ممنهجًا على الهوية الفلسطينية، يتجلى في التدمير المتعمد لمخيمات اللاجئين.

كما حذّرت المنظمة من سعي الاحتلال إلى إلحاق ضرر بالغ بوكالة "الأونروا"، مؤكدة أنها وثّقت مئات حالات العنف المتطرف وغير المسبوق ضد الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية.