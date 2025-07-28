حماس: تقرير "بتسيلم" يثبت ارتكاب الاحتلال لإبادة جماعية بحق غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حكومة الاحتلال الفاشية تواصل ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال تنفيذ جميع أركان الإبادة المحددة في القوانين الدولية، بما يشمل القتل المنهجي، والتجويع المتعمد، والتدمير الشامل للبنية التحتية ومقومات الحياة.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية يشكل دليلاً إضافياً على ارتكاب الاحتلال لإبادة جماعية ممنهجة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتهجير السكان قسرًا، من خلال خلق ظروف معيشية كارثية لا يمكن احتمالها.

وأشارت حماس إلى أن سلوك الاحتلال في منع إدخال المساعدات الإنسانية، رغم الحاجة الملحّة، يثبت أن هدفه ليس فقط القتل، بل أيضاً تجويع السكان والتنكيل بهم، في محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية، مؤكدة أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي إلا جزءاً ضئيلاً من الاحتياجات الحقيقية.

ودعت الحركة محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في ملف الإبادة المرفوع ضد الاحتلال، وإصدار قرار ملزم بوقف المجازر المستمرة منذ ما يقرب من 22 شهراً. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة قادة الاحتلال، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب يجب ألا يفلتوا من العقاب