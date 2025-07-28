الاتحاد الأوروبي يبحث طردًا جزئيًا لـ(إسرائيل) من برنامج (هورايزن) بسبب حصار غزة

يعقد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، اجتماعًا لبحث مقترح يقضي بطرد (إسرائيل) جزئيًا من المشاركة في برنامج (هورايزن)، أحد أبرز برامج دعم الأبحاث الأكاديمية في أوروبا.

ووصفت صحيفة (هآرتس) العبرية القرار المحتمل بأنه (إجراء جاد)، ويأتي بعد تزايد الانتقادات الأوروبية لفشل (إسرائيل) في الالتزام بتعهداتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة.

ويُعد برنامج (هورايزن)، التابع لمجلس البحث الأوروبي (ERC)، المصدر الأهم لتمويل المشاريع البحثية للجامعات الإسرائيلية، ويُعتبر أكبر مانح خارجي للأكاديميا في (إسرائيل).

ويأتي هذا التحرك الأوروبي بعد تصريحات أطلقتها عدة دول أوروبية الأسبوع الماضي، أعربت فيها عن استيائها من تقاعس (إسرائيل) عن تسهيل دخول الإغاثة والمساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي حال اعتماد القرار، فإنه سيشكّل ضربة قاسية للقطاع الأكاديمي في (إسرائيل)، ويزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على حكومة الاحتلال في ظل تصاعد العزلة الدولية بسبب جرائمها المستمرة في غزة.