الإبادة مستمرة.. 100 شهيد و382 مصابًا خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 100 شهيد و382 مصابًا، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة من القطاع، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب كثافة القصف ونقص الإمكانيات.

وفي سياق جرائم استهداف طالبي المساعدات، أفادت وزارة الصحة أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 25 شهيدًا وأكثر من 237 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,157 شهيدًا و7,758 مصابًا منذ بدء العدوان.

كما سجلت وزارة الصحة تصاعدًا خطيرًا في حالات الوفاة الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية، حيث أُعلنت وفاة 14 شخصًا خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي وفيات المجاعة إلى 147 حالة، من بينهم 88 طفلًا.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 59,921 شهيدًا و145,233 مصابًا، بينهم 8,755 شهيدًا و33,192 مصابًا منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار 2025.

وتستمر الكارثة الإنسانية في التفاقم وسط صمت دولي، في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والوقود، إلى جانب الانهيار الكامل للبنى التحتية والخدمات الأساسية.