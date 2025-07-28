إصابتان في اعتداء لمستوطنين بقرية أم الخير وجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات

أصيب مواطنان فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، جراء اعتداء نفّذه مستوطنون مساء اليوم على مجموعة من الأهالي في خربة أم الخير، الواقعة ضمن تجمع مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين بالحجارة والعصي، ما أدى لإصابة اثنين منهم، في وقت تصاعدت فيه هجمات المستوطنين بالمنطقة بحماية من جيش الاحتلال.

وعقب الاعتداء، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان في قرية أم الخير، بدلاً من ملاحقة المعتدين، في مشهد يتكرر باستمرار في أنحاء الضفة الغربية، حيث يتواطأ جيش الاحتلال مع اعتداءات المستوطنين.

وتشهد مسافر يطا توتراً متصاعداً منذ أشهر، في ظل مساعٍ إسرائيلية لتهجير السكان قسرًا من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.