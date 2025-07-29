مجزرة جديدة في النصيرات: 30 شهيدًا بينهم أطفال ونساء في قصف على المخيم الجديد

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة جديدة في قطاع غزة، راح ضحيتها 30 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إثر سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل سكنية في منطقة المخيم الجديد شمال مدينة النصيرات وسط القطاع، خلال ساعات الليل الماضية.

وتركز القصف على عدد من منازل المواطنين المكتظة بالسكان، أبرزها منزل يعود لعائلة أبو عطايا، والذي دُمّر بالكامل على رؤوس قاطنيه، ما أدى إلى انتشال 8 شهداء من تحت الأنقاض، وسط جهود مضنية من طواقم الدفاع المدني والإسعاف التي واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى المكان بفعل تدمير الطرق وشدة القصف.

وشهد مستشفى العودة في النصيرات وصول عشرات الشهداء، كثير منهم عبارة عن أشلاء ممزقة، مما يعكس حجم الدمار الهائل الذي خلّفته الغارات.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة هجمات متصاعدة يشنّها الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في المعدات والأدوية، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بالكامل.