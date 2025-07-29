حماس تدعو لحراك جماهيري عالمي نصرة لغزة والقدس والأسرى في ذكرى استشهاد إسماعيل هنية

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداءً عاجلاً إلى جماهير الأمة العربية والإسلامية، وكل الأحرار في العالم، لتصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 أغسطس)، رفضًا للعدوان والإبادة الجماعية والتجويع الذي يتعرض له أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيانها أن يوم الأحد 3 أغسطس سيكون "يومًا عالميًا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين"، وذلك وفاءً واستجابةً لدعوة القائد الشهيد إسماعيل هنية (أبو العبد)، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.

ودعت الحركة إلى تنظيم مسيرات حاشدة ومظاهرات غاضبة في العواصم والمدن حول العالم، وتصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصام أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، حتى يتوقف العدوان والتجويع بحق المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى.

وشددت حماس على أهمية استمرار الحراك الشعبي والسياسي والدبلوماسي عالميًا، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر عنه.