لازاريني: السيناريو الأسوأ للمجاعة يحدث الآن في غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن السيناريو الأسوأ للمجاعة يحدث الآن في غزة وفقًا لأبرز الخبراء العالميين.

وأوضح لازاريني في منشور على منصة "إكس"، يوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 شخص توفوا بسبب الجوع في غزة.

وأضاف أنه تم تجاوز عتبة المجاعة مع انتشار الجوع الحاد وسوء التغذية في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد أن الطريقة الوحيدة لوقف الكارثة هي إغراق غزة بمساعدات إنسانية على نطاق واسع.

وتابع "نأمل أن يسمح للوكالة بتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون قيود وبأمان وكرامة".

وأشار لازاريني إلى أن الأمم المتحدة بما في ذلك وكالتنا تمتلك الخبرة والموارد اللازمة لوقف كارثة المجاعة في غزة.