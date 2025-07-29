بريطانيا تعيد تمويل وكالة "أونروا"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن أعادت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "أعدنا التمويل لوكالة أونروا والعمل جاري مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأكد: "المجتمع الدولي مصدوم برؤية إطلاق النار على أطفال غزة أثناء بحثهم عن غذاء، ونأمل أن قرارنا الاعتراف بدولة فلسطينية سيؤثر على الأرض ويؤدي لوقف إطلاق النار".

وشدد على أن "سوء التغذية المنتشر في غزة والمجاعة تقض مضجع المجتمع الدولي". مردفًا: "تاريخنا يعني أن بريطانيا تتحمل عبئا خاصا من المسؤولية لدعم حل الدولتين".

ونوه "لامي" إلى أن رفض حكومة نتنياهو حل الدولتين مخالف للصواب وخطأ أخلاقي واستراتيجي. مستطردًا: "العبء التاريخي على أكتافنا أن تنوي حكومة بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر".

واستدرك: "سنعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر، إلا إذا أنهت إسرائيل الوضع بغزة وقبلت بسلام طويل الأمد". متابعًا: "الدمار في غزة مفجع والأطفال يتضورون جوعا، المساعدات المتقطعة التي تقدمها إسرائيل أثارت استياء العالم".