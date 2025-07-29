أنصار الله للرسالة: المرحلة الرابعة من عملياتنا ستطال كل الشركات المتعاملة مع موانئ الاحتلال

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، حزام الأسد، في تصريح خاص لموقع "الرسالة نت"، أن المرحلة الرابعة من العمليات العسكرية البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، ستستهدف كل الشركات الملاحية التي تتعامل مع موانئ الاحتلال الإسرائيلي، دون استثناء، بما في ذلك الشركات المحسوبة على دول عربية وإسلامية.

وقال الأسد إن "القوات المسلحة اليمنية عازمة على توسيع عملياتها العسكرية ضد كيان العدو الصهيوني، وكل من يشاركه في العدوان على غزة، أو يدعمه في قتل وتجويع وحصار أهلنا في القطاع".

وأكد أن "هذه المرحلة الجديدة من التصعيد تأتي في سياق الدعم والإسناد المستمر للشعب الفلسطيني، في مواجهة حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر".

وانتقد الأسد ما وصفه بـ"المواقف المخزية لبعض الأنظمة العربية والإسلامية"، قائلًا: "من العار أن تشارك هذه الأنظمة في حصار وتجويع أهلنا في غزة، بينما تعزز من حجم التبادل التجاري مع الكيان الصهيوني المجرم".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان القوات المسلحة اليمنية رسميًا عن بدء المرحلة الرابعة من الحصار البحري ضد الاحتلال، وتوسيع رقعة الاستهداف البحري لكل السفن التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بموانئ الاحتلال، في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني.